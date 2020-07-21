Полиция задержала людей, устроивших танцы на МКАД

Московская полиция задержала и привлекла к административной ответственности граждан, совершивших нарушения Правил дорожного движения и общественного порядка на территории МКАД. Жених, невеста и гости остановили свадебный кортеж посередине оживленной дороги и устроили танцы. Инцидент произошел на 75 километре внешней стороны МКАД.

«Граждане осуществили пешее перемещение по проезжей части, тем самым, создав препятствия движению других транспортных средств, а также угрозу жизни и здоровья всем участникам дорожного движения», - заявил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Задержанные лица были найдены благодаря проведенной проверки сотрудниками Госавтоинспекции, доставлены в территориальные отделы внутренних дел Северного округа столицы.

В отношении задержанных за нарушение общественного порядка были составлены административные протоколы по статье «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка». Данные материалы направлены в суд для принятия решения о привлечении нарушителей к ответственности в соответствии с действующим законодательством.