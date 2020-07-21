«Гостиница на поляне»: Фургал описал пребывание в СИЗО анекдотом

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал описал процесс своего задержания и содержания в СИЗО как анекдот про гостиницу на поляне.

«На здании висит надпись: “Если и у нас не заснете, то вас точно мучает совесть”. Я сплю отлично, совесть меня не мучает. Мучает только чужое предательство. Но жизнь надо воспринимать как она есть», - заявил Фургал.

Экс-губернатор отметил, что близкие ему люди шокированы происходящим и даже не сразу определили вещи первой необходимости в посылках, которые ему прислали.

«Была еще посылка от незнакомого мне жителя Московской области. Там колбаса и сыр, яблоки и бананы. Спасибо большое ему», - отметил Фургал.

Он выразил надежду на то, что долго находиться в СИЗО не придется.

Напомним, Фургала задержали сотрудники СКР в начале июля по обвинению в организации преступлений в составе группы. Президент России Владимир Путин отправил губернатора в отставку в связи с утратой доверия и назначил на пост врио региона депутата Госдумы Михаила Дегтярева.