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В Главный храм ВС РФ прибыли представители ведущих туроператоров России

Андрей Аркадьев
18:01 21.07.2020
Собор сегодня раскрывает свои секреты тем, кто в скором времени поведет туда первые профессиональные экскурсии.
В Главный храм ВС РФ прибыли представители ведущих туроператоров России
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Четырнадцать представителей ведущих туроператоров прибыли в Главный храм ВС РФ в подмосковном парке «Патриот» для знакомства и переговоров по дальнейшему сотрудничеству.

Объект с точки зрения туризма очень сложный, многоуровневый. Практически в каждой детали сооружения кроется глубокий смысл, особая миссия, символизм и исторический факт, говорящий о подвиге во имя будущей жизни.

В ближайшие две недели начнется обучение профессиональных экскурсоводов. Гидам предстоит посетить все уголки парка «Патриот» и запомнить массу фактов и нюансов.

«Оценивают музейный комплекс с точки зрения туристической привлекательности, потому что безусловно уже сейчас мы испытываем огромное внимание со стороны посетителей. Мы понимаем, что мы - новая достопримечательность на карте России и мира. Мы должны быть готовы, чтобы принимать туристов. У нас уже сейчас заявки до ноября-месяца от различных операторов», - рассказала директор музейного комплекса «Дорога Памяти» Елена Мироненко.

Напомним, Главный храм ВС РФ посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах.

Собор и все, что связано с ним, пропитано символизмом в память о страшном времени борьбы с фашистами и обо всех павших на поле боя. Диаметр барабана главного купола - 19 метров 45 сантиметров в честь окончания войны 1945 года. Высота звонницы - 75 метров, именно столько лет прошло после войны. Высота малых куполов - 14 метров 18 сантиметров (1 418 дней и ночей длилась война 1941-1945 годов).

На территории храмового комплекса есть уникальный музейный комплекс «Дорога памяти». В залах имеются исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи красноармейцев.

Длина галереи «Дорога памяти» - 1 418 шагов, что равняется 1 418 дням Великой Отечественной войны. Там размещены данные о более 33 миллионах участников ВОВ. Возведение храма осуществлялось на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций.

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