Ной по-киевски: историк заявил об украинском происхождении богов и пророков

Киевский историк Сергей Поддубный заявил об украинском происхождении пророков и богов. По его мнению, «не украинцы молятся чужим богам и святым, а, напротив, упомянутыми в древних текстах богами и пророками были предки украинцев».

Цитату из книги Поддубного «Славные предки украинцев» опубликовал в соцсети глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. Ко всему прочему, историк в своей книге упоминает и греков: он считает, что мифы и легенды Древней Греции, ее герои и научные достижения - на самом деле история древних украинцев.

Ноев потоп, как заявил Поддубный, также произошел именно на территории современной Украины, которая, по его мнению, имеет как минимум «трехтысячелетнюю историю». Долинский опубликовал выдержки из трудов Поддубного в Facebook.