Работающим россиянам объяснили, кто сможет взять дополнительный выходной день

Сотрудники старше 40 лет смогут ежегодно получать оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации. Соответствующий законопроект в третьем чтении приняла Госдума. Поправки инициировало Правительство РФ.

«Работники, достигшие возраста 40 лет, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка», - сказано на официальном сайте ГД.

Для работающих пенсионеров и лиц предпенсионного возраста уже предусмотрена возможность брать два выходных дня в год для прохождения диспансеризации. Остальным сотрудникам предлагался только один оплачиваемый выходной раз в три года. Теперь же предлагается дать ежегодное освобождение на один рабочий день для прохождения диспансеризации работникам в возрасте от 40 лет и старше.

Сотрудник обязан будет предъявить справку о прохождении диспансеризации, чтобы подтвердить факт отсутствия на рабочем месте.

Власти рассчитывают, что данная мера позволит повысить доступность бесплатных медицинских осмотров, продлит трудовую жизнь граждан, а также сократит периоды пребывания на больничном.