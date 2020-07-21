В Мытищах простились с заслуженным военным летчиком РФ Рафаилем Закировым

В Мытищах состоялась церемония прощания с заслуженным военным летчиком России Рафаилем Закировым. Церемония прошла на Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны Российской Федерации.

© Минобороны РФ

В ходе церемонии с прощальной речью выступил первый заместитель министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов. Также с прощальным словом выступил первый заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян.

© Минобороны РФ

Рафаиль Закиров ушел из жизни 18 июля на 72-м году жизни. С 1995 года он занимал должность начальника управления авиации МЧС РФ. Под его руководством были разработаны уникальные технологии тушения пожаров с применением вертолетов Ми-8, Ка-32, Ми-26 и самолета Ил-76.