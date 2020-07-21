Дома лучше: топ-5 самых популярных направлений для отдыха в России

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Базрыкин в комментарии «Звезде» заявил, что практически все регионы на данный момент уже предоставляют услуги для отдыха и рекреации. Он напомнил, что с 21 июня можно отдохнуть в Краснодарском крае, с 1 июля- в Крыму. Черноморское побережье, по его словам, является основным направлением нынешнего курортного сезона.

«Поставлены дополнительные рейсы, объемы приблизительно на уровне прошлого года, хотя все равно будут меньше», - прокомментировал он.

Также он отметил, что в целом отдых в Крыму в этом году обойдется немного дешевле

«Приметой времени является то, что появляются поэтапно новые направления. С начала июля - Калининградская область, Байкал, с 19 июля - Хакасия. Краснодарский край, Крым, все равно Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Карелия и Алтайский край», - перечислил вице-президент Российского союза туриндустрии лидеров для отдыха в 2020 году.

Что касается зарубежных направлений, то пока граждане России могут улететь отдыхать в восемь стран. Но география будет расти, на очереди - Италия и Испания. Специалисты прогнозируют, что для нас зарубежный отдых в прежнем режиме станет доступен ближе к осени.