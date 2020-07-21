Обвиняемому в госизмене Сафронову в СИЗО направили свыше сотни писем

Обвиняемый в государственной измене советник главы Роскосмоса, бывший журналист Иван Сафронов получил в СИЗО около сотни писем, рассказала посетившая его член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

«Он нам сказал, что получил почти сотню писем от коллег, товарищей и даже незнакомых ему людей», - сказала она.

Меркачева отметила, что он планирует ответить всем.

Также Сафронов сообщил члену ОНК, что врач в СИЗО помог ему «вправить позвонки в спине», пишет РИА Новости.

Задержание советника главы Роскосмоса было проведено 7 июля. По решению Лефортовского суда Москвы, он был отправлен под стражу до 6 сентября.