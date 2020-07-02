Девочке в Красногорске разбили голову выброшенной из окна бутылкой

Девочка, которой в Красногорске разбили голову выброшенной из окна бутылкой, прооперирована. Об этом сообщили в пресс-службе главы города.

«Операция окончена, ребенок в реанимации Красногорской городской больницы №1, дышит сама», - сказал собеседник РИА Новости.

Инцидент произошел 1 июля вечером в микрорайоне Изумрудные холмы. Кто-то из жильцов многоквартирного дома на Бульваре Космонавтов решил выбросить из окна мусор, в котором в числе прочего была стеклянная бутылка. В этот момент по тротуару проходила молодая семья. В результате бутылка упала прямо на голову четырехлетнему ребенку.

В настоящее время полиция проводит комплекс необходимых мероприятий для установления личности человека, выкинувшего мусор из окна.