Внедорожник с туристами на скорости перевернулся на трассе под Анапой: видео

На трассе под Анапой случилось страшное ДТП с туристами. Момент аварии был запечатлен камерой видеорегистратора, установленной на внедорожнике, который ехал следом. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что водитель УАЗ, переделанного под джиппинг, не справился с управлением при прохождении очередного поворота. Машину занесло, а туристов, которые ехали в открытом багажнике и держались за поручни, буквально выбросило в кювет. Далее машина перевернулась на крышу.

По информации местных СМИ, никто из туристов не погиб, некоторые получили травмы различной степени тяжести.