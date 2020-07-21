Внедорожник с туристами на скорости перевернулся на трассе под Анапой: видео
Водитель при прохождении очередного поворота не справился с управлением, машину занесло, она перевернулась на крышу. За мгновение до этого пассажиров буквально выкинуло в придорожный кювет.
© Видео: ВСЕ ПРО ВСЕ ! !!, YouTube © Фото: ВСЕ ПРО ВСЕ ! !!, YouTube
На трассе под Анапой случилось страшное ДТП с туристами. Момент аварии был запечатлен камерой видеорегистратора, установленной на внедорожнике, который ехал следом. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что водитель УАЗ, переделанного под джиппинг, не справился с управлением при прохождении очередного поворота. Машину занесло, а туристов, которые ехали в открытом багажнике и держались за поручни, буквально выбросило в кювет. Далее машина перевернулась на крышу.
По информации местных СМИ, никто из туристов не погиб, некоторые получили травмы различной степени тяжести.