Дегтярев назвал свою основную задачу на посту врио Хабаровского края

Назначенный накануне на должность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал свою основную задачу утилитарной.

«Задача поставлена. У меня она утилитарная: обеспечить устойчивое функционирование институтов власти региона и социально-экономическое развитие Хабаровского края, бюджетный процесс и все сопутствующие вопросы. Иных задач у меня нет», - рассказал он.

Накануне Владимир Путин предложил Дегтяреву стать врио главы Хабаровского края. Выбирая новую кандидатуру на пост губернатора Хабаровского края, президент РФ Владимир Путин прежде всего хотел видеть во главе региона человека, который смог бы наладить работу региональных властей.

Сегодня утром он уже прибыл в Хабаровск - столицу региона. Михаил Дегтярев рассказал, что жители Хабаровска встретили его достаточно приветливо, судя по «коротким репликам и улыбкам».

Сергей Фургал снят со своего поста в связи с утратой доверия. В настоящее время бывший глава региона находится под арестом в связи с подозрениями в организации нескольких убийств.