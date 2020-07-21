Матрасный «торнадо»: в Челябинске на отдыхающих на пляже обрушился сильный ураган
Ураганный ветер поднял в воздух надувные матрасы, мелкие вещи и начал их раскручивать.
© Видео: MDK, Вконтакте © Фото: MDK, Вконтакте
Сильный ураганный ветер в Челябинске немного испортил отдых местным жителям на одном из пляжей. Порывом ветра в воздух были подняты мелкие вещи и легкие надувные матрасы, которые ураган кружил в воздухе некоторое время. Удивленные происходящим люди наблюдали за «водоворотом событий», а кто-то принялся ловить улетающие вдаль вещи. Видео было опубликовано в Сети.
Подобная ситуация произошла в Сочи на набережной Олимпийского парка, где внезапный смерч разметал по пляжу лежаки и заставил отдыхающих спасаться бегством. На кадрах, снятых одним из очевидцев, сильнейший ветер легко поднимает в воздух целую палатку, не говоря уже о более мелких туристических атрибутах.