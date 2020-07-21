Раскрыт неисчерпаемый источник воды и нефти

В рамках специального исследования ученые установили, что межзвездное органическое вещество является неисчерпаемым источником воды и нефтяных компонентов в космосе. Предполагается, что именно при нагревании Солнцем оно могло стать причиной появления этих обильных запасов на Земле.

Уточняется, что ученые в ходе работы смогли выделить аналог органического вещества из межзвездных молекулярных облаков. Для этого им пришлось облучить ультрафиолетовыми лучами смесь воды, угарного газа и аммиака, сымитировав естественный процесс синтеза в космическом пространстве.

В пределах 100 градусов Цельсия данный образец был однородным, но при повышении температуры до 200 градусов он разделился на две фазы.

«При нагревании до 350 градусов наблюдалось образование капель чистой воды. Помимо этого, из образца выделялись соединения, подобные тем, что содержатся в сырой нефти», - уточняется в результатах исследования в журнале Scientific Reports, опубликованных на сайте Phys.org.

Таким образом, по словам ученых, межзвездное вещество может быть источником воды на Земле, но только в том случае, если оно находилось в пределах снеговой линии - границы в Солнечной системе, снаружи которой летучие вещества находятся в замерзшем состоянии.