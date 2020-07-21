Компания SpaceX запустила на орбиту военный спутник Южной Кореи

Американская компания SpaceX сообщила об успешно проведенном запуске на орбиту южнокорейского военного спутника связи ANASIS-II (KMilSatCom 1) с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9.

Пуск был проведен с территории Соединенных Штатов, а именно – с космодрома военно-воздушных сил на мысе Канаверал во Флориде в 17.30 по местному (00.30 по московскому) времени.

Согласно разработанному плану, выход спутника Южной Кореи на орбиту будет произведен через 32 минуты после взлета ракеты-носителя.

Разработанный французскими специалистами компании Airbus Defense and Space спутник связи сможет предоставить военным восточного государства широкомасштабную закрытую связь, свободную от использования уже имеющихся зарубежных и гражданских спутников.

Первая многоразовая ступень данной ракеты ранее уже участвовала в запуске корабля Crew Dragon с двумя астронавтами на борту на МКС, проведенном 30 мая текущего года.