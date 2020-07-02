В Красногорске рассказали о состоянии девочки, травмированной сброшенной с высоты бутылкой

Состояние четырехлетней девочки, которая получила травмы головы после падения на нее бутылки в подмосковном Красногорске, в данный момент удовлетворительное. Об этом рассказали в пресс-службе главы города.

В ночь с 1 на 2 июля ребенку провели операцию в Красногорской городской больнице №1.

«По данным на 11.00 часов состояние малышки удовлетворительное. Она находится под постоянным контролем медиков», - сообщили РИА Новости в мэрии.

Инцидент произошел в жилом комплексе «Изумрудные холмы». Во время прогулки с родителями на голову девочки с 23-го этажа упал мусорный пакет, в котором находилась бутылка. По предварительной информации, пакет с общего балкона сбросил один из находившихся там троих детей.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Следователи осмотрели места происшествия, изъяли осколки бутылки и проводят иные мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия.