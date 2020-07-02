Школьников заподозрили в DDoS-атаках на образовательные порталы

«Ростелеком» заподозрил школьников в DDoS-атаках. Это следует из результатов исследования компании, текст которого есть в распоряжении «Звезды».

По сообщениям аналитиков, в период вынужденного домашнего режима c конца марта по май текущего года количество DDoS-атак (множество запросов на определенный ресурс с целью вызвать его перегрузку и выведение из строя) возросло в пять раз, если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года, и превысило семь тысяч.

В частности, в апреле данный показатель вырос на 88% по сравнению с январем. В то же время при резком росте числа DDoS-атак их сложность и мощность снизились.

В большинстве атак применялись легкодоступные инструменты с уже устаревшим набором уязвимых серверов. Это, по мнению специалистов, может говорить о низкой квалификации злоумышленников.

Наибольший рост числа DDoS-атак пришелся на образовательные ресурсы: электронные дневники, сайты с проверочными работами, площадки для онлайн-уроков. На основании перечисленных фактов аналитики компании предположили, что атаки проводили сами школьники, которые хотели сделать недоступными для себя и родителей электронные контрольные и дневники.