Надпись размером с 16 футбольных полей появилась в Подмосковье

В Московской области недалеко от международного аэропорта Домодедово в городском округе Ступино появилась огромная надпись «Лето в Подмосковье».

Площадь надписи составляет 16,82 гектара, что равносильно 16 футбольным полям. Видео с места было опубликовано телеканалом «360».



Отмечается, что размеры фразы настолько велики, что ее хорошо видно пролетающим мимо самолетам.

Для создания «Лета в Подмосковье» были привлечены два геодезиста и два трактора, которые работали в течение двух недель. Трава, которая осталась после выкашивания на поле, была отдана на корм скоту.

