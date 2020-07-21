Надпись размером с 16 футбольных полей появилась в Подмосковье
Фраза расположилась на поле в городском округе Ступино и занимает площадь в 16,82 гектара.
© Фото: телеканал «360»
В Московской области недалеко от международного аэропорта Домодедово в городском округе Ступино появилась огромная надпись «Лето в Подмосковье».
Площадь надписи составляет 16,82 гектара, что равносильно 16 футбольным полям. Видео с места было опубликовано телеканалом «360».
Отмечается, что размеры фразы настолько велики, что ее хорошо видно пролетающим мимо самолетам.
Для создания «Лета в Подмосковье» были привлечены два геодезиста и два трактора, которые работали в течение двух недель. Трава, которая осталась после выкашивания на поле, была отдана на корм скоту.