Дегтярев назвал условие, при котором готов покинуть Хабаровский край
По словам врио губернатора региона, в случае, если Фургал будет оправдан, то ему придется собрать вещи и покинуть край.
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Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что соберет вещи и покинет регион, если экс-губернатор Сергей Фургал будет оправдан и он получит шанс участвовать в выборах.
«Конкурировать с Фургалом на выборах не собираюсь», - сказал Дегтярев.
В то же время, он подчеркнул, что пока не готов пойти на выборы главы региона, запланированные на сентябрь 2021 года.
«Я вообще ни на какие выборы ни то, что пока не иду, у меня этого вообще в голове нет», - пояснил он в эфире «Эха Москвы».
Дегтярев получил от президента РФ Владимира Путина предложение заступить на пост временно исполняющего обязанности главы региона в понедельник, 20 июля. Связано оно было с задержанием губернатора Хабаровского края.