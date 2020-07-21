Дегтярев назвал условие, при котором готов покинуть Хабаровский край

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что соберет вещи и покинет регион, если экс-губернатор Сергей Фургал будет оправдан и он получит шанс участвовать в выборах.

«Конкурировать с Фургалом на выборах не собираюсь», - сказал Дегтярев.

В то же время, он подчеркнул, что пока не готов пойти на выборы главы региона, запланированные на сентябрь 2021 года.

«Я вообще ни на какие выборы ни то, что пока не иду, у меня этого вообще в голове нет», - пояснил он в эфире «Эха Москвы».

Дегтярев получил от президента РФ Владимира Путина предложение заступить на пост временно исполняющего обязанности главы региона в понедельник, 20 июля. Связано оно было с задержанием губернатора Хабаровского края.