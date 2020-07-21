Назван дешевый фрукт, полезный для мозга

Медики Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), ссылаясь на исследования ученых из Университета Кардиффа назвали яблоки доступным и дешевым фруктом для профилактики болезней мозга, включая слабоумие.

По словам специалистов, на здоровое функционирование мозга влияет питание и уровень флавоноидов, высокое содержание которых отмечено в данном фрукте. Эти вещества обладают мощными антиоксидантными свойствами. Насыщенный флавоноидами рацион питания способен повышать когнитивные способности и препятствовать развитию негативных процессов в мозге, ведущих к появлению болезни Альцгеймера.

Также употребление в пищу яблок способствуют защите от развития дегенеративный процессов, деменции.

«Было установлено, что люди, потребляющие большое количество флавоноидов, меньше склонны к развитию болезней мозга, хотя точный механизм воздействия данных веществ пока остается не выявленным», - передает издание Express.

Они добавили, что, помимо яблок, полезные мозгу соединения содержат также цитрусовые, бобовые и ягоды.