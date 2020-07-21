В России появятся новые штрафы для автомобилистов

В августе в России начинают действовать новые изменения в автомобильном законодательстве. В частности, в области штрафов и страховок.

С 1 августа в России появится новый штраф: 2 000 рублей будет вынужден заплатить автолюбитель, который совершает поездку без диагностической карты о прохождении техосмотра. Ранее размер денежного удержания составлял 500-800 рублей и получить его могли лишь таксисты и водители грузовиков и автобусов.

Также, уже с конца августа, минимальная цена ОСАГО для легковушек во владении физлиц повысится на 10%, для автомобилей юридических лиц - на 20%, такси - на 30%.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в России хотят запретить старые автомобили. Такое предложение было выдвинуто российскими депутатами, и его уже рассматривают в Министерстве транспорта и торговли. Данная идея была разработана с целью улучшения экологии.