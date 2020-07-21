СК завершил расследование дела о фотографии Гитлера на сайте «Бессмертный полк»

Следственный комитет России завершил расследование дела о реабилитации нацизма в отношении жителя Казани, опубликовавшего фотографию Адольфа Гитлера на сайте «Банк памяти» для трансляции в акции «Бессмертный полк». Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В рамках следствия сотрудниками СК в доме обвиняемого был проведен обыск, в ходе которого установили, что он на протяжении нескольких месяцев выращивал растения, содержащие наркотические средства.

«По утверждению самого обвиняемого, поступок был совершен им по причине наличия симпатий к Гитлеру, а растения, содержащие наркотические средства, он выращивал для личного употребления», - уточнила Петренко.

На данный момент мужчине было предъявлено обвинение по статьям «Реабилитация нацизма» и «Незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства».

Также Петренко сообщила, что в ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину и принес публичные извинения.