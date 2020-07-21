Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить рост ожидаемой продолжительности жизни в стране до 78 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Данное поручение российский лидер дал в рамках подписанного указа, в котором определены национальные цели развития России вплоть до 2030 года.

В нем задачи по развитию России распределены на три блока: социальные, экономические и экологические. Вопрос продолжительности жизни обозначен в социальном разделе. Кроме этого в него входит такие поручения как, вывести Россию в десятку ведущих стране по качеству образования; снизить уровень бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года; до 70% увеличить долю россиян, систематически занимающихся спортом.

По оценке Росстата, ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,3 года.