Афганская девочка застрелила боевиков «Талибана»*, убивших ее родителей

Афганская девочка застрелила из автомата двух бойцов радикального движения «Талибан»* и ранила еще нескольких боевиков после того, как они убили ее родителей, передает агентство AFP.

Талибы* ворвались в дом 14-летней девочки в поисках ее отца. Они вывели главу семейства из дома и убили его за то, что тот оказывал поддержку официальному правительству страны. Мать девочки также была застрелена при попытке защитить мужа.

«Камар Гюль, находившаяся в доме, взяла автомат АК-47, который принадлежал ее семье, и сначала застрелила двух бойцов "Талибана"*, которые убили ее родителей, а затем ранила еще несколько боевиков», - заявил начальник местной полиции Хабибурахман Малекзада.

Сообщается, что сама девочка и ее младший брат перевезены в более безопасное место.

«Талибан»* - запрещенная на территории РФ террористическая организация.