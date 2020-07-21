Сочинский смерч: ураган обратил в бегство туристов на набережной

В Сочи внезапный смерч разметал по пляжу лежаки и заставил отдыхающих спасаться бегством. Однако некоторые их них успели запечатлеть удивительные кадры.

Природа разбушевалась в Адлерском районе, на набережной Олимпийского парка. На кадрах, снятых одним из очевидцев, сильнейший ветер легко поднимает в воздух целую палатку, не говоря уже о более мелких туристических атрибутах. Ролик опубликован в Instagram.

Данные о возможных пострадавших туристах или ином ущербе уточняются.

Ранее в Сети опубликовали видео, на котором показан весь масштаб отдыхающей в Сочи массы туристов. Люди купаются в море в несколько рядов, и еще столько же ждут своей очереди на берегу.