У станции метро «Минская» в Киеве прогремел взрыв, сообщили украинские СМИ. Была обнаружена подозрительная сумка со взрывчаткой возле станции. Взрыв, которые услышали местные около 14.00 - это ликвидация устройства. Мэр города Виталий Кличко в своем микроблоге написал, что взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства, обнаруженных на рынке «Минский», который находится рядом с одноименной станцией метро. Из района ЧП эвакуированы люди.

Информации о пострадавших не поступало.

Сегодня, 21 июля, в украинском городе Луцк мужчина захватил автобус с заложниками на Театральной площади города. Он добивается от властей публичного признания себя террористами, о чем сообщил в социальных сетях. В автобусе находится около 20 человек. Также предполагаемый террорист сообщил о еще одном возможном автобусе с заложниками и нескольких заминированных объектах в городе.