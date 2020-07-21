Канье Уэст не смог зарегистрироваться на выборы в штате Южная Каролина

Рэпер Канье Уэст не смог зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты США на выборы в штате Южная Каролина.

Отмечается, что Уэст не предоставил в назначенное время ни одной из 10 тысяч подписей сторонников, которые необходимы для регистрации. За два дня до этого рэпер призывал оставить подпись за свою кандидатуру, перечислив для этого несколько мест. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на представителя избирательной комиссии Южной Каролины Криса Уитмира.

За неделю до этого Уэст успешно прошел регистрацию в качестве независимого кандидата в штате Оклахома, где для получения места в бюллетене было необходимо лишь заплатить 35 тысяч долларов в качестве пошлины.

Ранее Канье Уэст не смог сдержать слез во время первой встречи с избирателями в Южной Каролине. Сильные эмоции у рэпера вызвала история о его рождении: по словам Уэста, отец настаивал, чтобы мать музыканта сделала аборт.