Памятник Ленину на Украине превратили в болгарского колониста
На опубликованной фотографии государственный деятель облачен в болгарский народный костюм, а в его руке виноградная лоза.
© Фото: Лилия Радушко, bessarabia.ua
В Одесской области памятник Владимиру Ленину превратили в монумент болгарскому колонисту. Информацию об этом и фотографию с места опубликовал активист Вадим Поздняков.
«На днях в селе Железнодорожное, что в Одесской области, памятник Ленину превратили в памятник болгарскому переселенцу», - написал он на своей странице в Facebook.
На фотографии хорошо видно, что Ленин облачен в болгарский народный костюм, а в его руке виноградная лоза.
Помимо этого, Поздняков отметил, что на данный момент на территории Украины осталось только два памятника государственному деятелю - в селах Калчева и Городнее.