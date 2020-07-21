Памятник Ленину на Украине превратили в болгарского колониста

В Одесской области памятник Владимиру Ленину превратили в монумент болгарскому колонисту. Информацию об этом и фотографию с места опубликовал активист Вадим Поздняков.

«На днях в селе Железнодорожное, что в Одесской области, памятник Ленину превратили в памятник болгарскому переселенцу», - написал он на своей странице в Facebook.

На фотографии хорошо видно, что Ленин облачен в болгарский народный костюм, а в его руке виноградная лоза.

Помимо этого, Поздняков отметил, что на данный момент на территории Украины осталось только два памятника государственному деятелю - в селах Калчева и Городнее.