По разным берегам: зараженный COVID-19 президент Бразилии пообщался со сторонниками через пруд

Инфицированный коронавирусом президент Бразилии Жаир Болсонару провел необычную встречу со своими сторонниками в своей резиденции. Глава государства вышел к собравшимся спустя несколько часов ожидания, однако в целях безопасности общался с ними через пруд.

От средств индивидуальной защиты Болсонару решил отказаться.

Отмечается, что незадолго до этого во время пресс-конференции президент Бразилии сообщил о заражении коронавирусом и при этом был без маски. После этого инцидента несколько журналистов подали на Болсонару в суд, заявив, что тот подверг их неоправданному риску заражения.

По последним данным, общее число инфицированных COVID-19 достигло 14 703 293 человек, из которых 195 802 - за последние сутки.