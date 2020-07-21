В Google разработали онлайн-переводчик древнеегипетских иероглифов

В Сети появился онлайн-переводчик древнеегипетских иероглифов. Приложение является частью проекта Google Arts & Aulture, запущенного в Британском музее в 2017 году.

В создании переводчика принимал участие австралийский центр египтологии, а также компании Psycle Interactive и Ubisoft. Переводчик работает благодаря процессам машинного обучения и сопоставления языка древних египтян.

Приложение, получившее название Fabricius, позволяет пользователям загружать изображения иероглифов, а затем сопоставляет их со своей базой данных. По словам принимавших участие в работе над ним египтологов, подобная оцифровка может поспособствовать восстановлению древних поврежденных настенных записей.

Между тем, в Египте обнаружили пещеру с уникальными наскальными рисунками. Находка располагается на севере Синайского полуострова и свидетельствует о том, что использовалась местным населением на протяжении нескольких столетий подряд.