Орешкин пояснил суть национальных целей развития России до 2030 года

Здоровье и благополучие граждан, возможности для самореализации, рост доходов и восстановление ситуации на рынке труда, улучшение качества жизни, цифровая трансформация экономики, соцсферы и госуправления - это пять главных целей развития России до 2030 года. Об этом рассказал помощник президента РФ Максим Орешкин, комментируя указ «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года», подписанный сегодня Владимиром Путиным.

По словам Орешкина, первостепенной задачей из целей развития является сохранение населения, здоровья и благополучия людей. Ключевыми показателями здесь являются рост продолжительности жизни и уменьшение количества людей, которые живут с доходами ниже прожиточного минимума.

«Другие важные цели связаны с возможностями самореализации человека и раскрытием в каждом своих талантов. Здесь главная задача - обеспечить для каждого человека, вне зависимости от того, где он родился, какой уровень достатка имеет его семья, возможности получить качественное образование и реализовать свой талант», - объяснил помощник главы государства.

Максим Орешкин пояснил, что все указ президента о направлениях развития России составлен в соответствии с новой редакцией Конституции РФ после принятия в нее поправок и будет полностью отвечать ее тексту.