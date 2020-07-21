Православные христиане отмечают праздник в честь Казанской иконы Богородицы

Православные христиане отмечают праздник в честь иконы Богоматери «Казанская». Этот образ является самым любимым и самым почитаемым у россиян: именно им благословляют перед вступлением в брак, к нему обращаются во время болезней. Божественную литургию в знаменитом Казанском кафедральном соборе северной столицы совершит в этот день митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Казанская икона Богородицы считается чудесной: она способна вылечить верующих от любых недугов. Чудесна и история ее обретения, произошедшая в середине XVI века. Спустя год после завоевания Казани Иваном Грозным в городе заработала первая епархия Русской православной церкви. Местные жители скептически отнеслись к новой религии и отказывались ее воспринимать. В 1579 году в городе произошел крупный пожар, в результате которого выгорела большая часть построек Казанского Кремля. Буквально через несколько дней к 9-летней жительнице Матроне во сне явилась Богородица и попросила достать ее образ из пепелища, указав девочке точное место. Служители церкви послушали Матрону только с третьего раза, а саму икону ровно в том месте, на которое и указывала Божья Матерь, удалось раскопать только Матроне. Святыня, которую достали из пепелища, выглядела как новая, совершенно не задетая пожаром.

Перед ликом иконы в 1812 году молился и генерал-фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов. Поэтому икона Казанской Божией Матери считается заступницей русского народа.

Кроме того, к ней обращаются при тяжелых болезнях, сложных жизненных ситуациях, во время скорби и печали. Верующие утверждают, что эта икона помогает обрести свой истинный путь.

К Казанской Богоматери обращаются и во время вступления в брак: иконой благословляют молодых. Считается, что если свадьба прошла в день празднования Святого образа, то семейная жизнь будет счастливой.

Кроме того, день Казанской иконы отмечается 4 ноября - в память об избавлении Москвы и России от поляков в 1612 году. С победой народного ополчения под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского, положившей конец Смутному времени, связан и День народного единства. Этот государственный праздник отмечается 4 ноября ежегодно с 2005 года.