В России создается прибор для ИВЛ-терапии в домашних условиях

Российские ученые ведут работы по созданию уникального мобильного электрохимического генератора газовых смесей, который станет альтернативой больничной ИВЛ-терапии. При помощи прибора можно будет поддерживать больным коронавирусной инфекцией на дому, без помещения их в специализированный стационар.

«Такое устройство может работать как на аккумуляторах, так и от сетевого адаптера, оно не требует баллонов кислорода и стационарного энергоснабжения. В основе действия прибора лежит электрохимическая ячейка на кислородпроводящем керамическом электролите», - рассказал «Известиям» директор Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН Максим Ананьев.

Научные сотрудники разрабатывают не только эффективный, с точки зрения медицины, прибор, но и доступное по цене изделие. В случае, если российская разработка поступит в массовое производство, ее стоимость не превысит нескольких тысяч рублей, уверяют разработчики.



Клиническая картина коронавирусной инфекции, а именно это заболевание подтолкнуло научные умы к созданию домашнего ИВЛ-прибора, предполагает дыхательную недостаточность на различных этапах протекания болезни.

В настоящее время эффективно оказывать помощь таким больным можно только в стационарных условиях с использованием сложного больничного оборудования.

