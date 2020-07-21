Эвакуация жителей, тропические ливни и разрушения: как Урал борется с последствиями стихии

После аномальной жары на Урал обрушились тропические ливни, которые затопили улицы и заставили выйти реки из берегов. Очевидцы сообщают, что поток воды вышедшей из берегов местной реки в городе Нижние Серги был такой силы, что за 15 минут смыл машины и дома. Некоторые из них полностью разрушены, повреждены мосты. Мощные потоки смывали буквально все, что попадалось на пути: дорожные знаки, машины и даже гаражи. В регионе на данный момент проводятся аварийно-восстановительные работы и эвакуация жителей.

На Урале, в городе Нижние Серги Свердловской области, официально объявлен режим чрезвычайной ситуации. На место по поручению Владимира Путина выехал глава МЧС России Евгений Зиничев.