Захвативший заложников в Луцке мужчина выбросил гранату из автобуса

Мужчина, который захватил заложников в автобусе в Луцке, выбросил гранату из окна транспортного средства. Об этом сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.

Он подчеркнул, что боеприпас не взорвался, поскольку у него не была выдернута чека. Таким образом, предположил Геращенко, злоумышленник, скорее всего, хотел показать, что вооружен и опасен.

«Сейчас ситуация в целом находится под контролем, город оцеплен. Мы требуем, чтобы этот человек сдался», - сказал замглавы МВД Украины в эфире телеканала «112.ua».

Ранее сообщалось, что на Украине в городе Луцк вооруженный мужчина захватил пассажирский автобус. Инцидент произошел на Театральной площади, территория оцеплена. Также сообщалось о звуках стрельбы.

К месту происшествия прибыли спецназ и БТР. Предполагаемый террорист сообщил, что в городе якобы есть еще один автобус с заложниками и заминированы несколько объектов. Сейчас полиция проверяет аккаунты мужчины в социальных сетях, где он размыто обозначил свои требования.