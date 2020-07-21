В Кремле объяснили назначение Дегтярева на пост врио губернатора Хабаровского края

Выбирая новую кандидатуру на пост губернатора Хабаровского края, президент РФ Владимир Путин прежде всего хотел видеть во главе региона человека, который смог бы наладить работу региональных властей. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В том числе и в русле тех самых основополагающих документов о планах развития, о национальных целях, которые сейчас ставятся во главу угла», - пояснил представитель Кремля.

Президент РФ Владимир Путин назначил Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края 20 июля. Занимавший эту должность до Дегтярева также представитель ЛДПР Сергей Фургал был уволен в связи с утратой доверия. В настоящее время бывший глава региона находится под арестом в связи с подозрениями в организации нескольких убийств.