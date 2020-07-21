В Кремле прокомментировали сообщения о «вмешательстве» России в выборы

Безосновательными, эфемерными и голословными назвали в Кремле обвинения во вмешательстве России в политику Великобритании. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после публикации доклада комитета британского парламента по разведке о якобы имевшем место вмешательстве РФ в британскую политику.

Песков отметил, что в России в первую очередь следят за тем, что происходит внутри РФ, поэтому Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела других стран и, соответственно, не терпит попыток вмешательства в свои дела.

«Поэтому, даже если в этом докладе будут содержаться некие эфемерные обвинения, бьюсь об заклад уже сейчас, что они не будут на чем-либо основываться, будучи голословными», - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Представитель Кремля также выразил надежду, что Великобритания впредь не будет выдвигать «голословных обвинений». Песков напомнил, что то же самое уже делали союзники Великобритании, и это привело к абсолютно отрицательным результатам. Поэтому, прежде чем пытаться повторить те же самые ошибки, британской разведке следовало бы принять во внимание печальный опыт своих коллег из других стран.