В Подмосковье автобус едва не упал в канаву: видео
За ограждением, в которое врезался автобус, начинается глубокая канава с поваленными деревьями.
© Видео: provornaya_j, Instagram © Фото: provornaya_j, Instagram
В Сети опубликовано видео дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса.
По предварительным данным, инцидент произошел на перекрестке Красногорского шоссе и поворота на деревню Калчуга. На кадрах видно, что большой пассажирский автобус по неустановленным причинам съехал с полотна проезжей части, врезался в дорожное ограждение и оказался на обочине. Камера автора видео на секунду поворачивается правее транспортного средства, и становится видно, что за ограждением начинается глубокая канава с поваленными деревьями.
Ролик опубликован в Instagram. Пассажиры помогают друг другу выбраться из салона через разбитое стекло. Информация о причинах случившегося и возможных пострадавших уточняется.