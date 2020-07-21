Одна из заложниц захваченного в Луцке автобуса успела позвонить подруге

Одна из заложниц в автобусе в Луцке успела позвонить своей подруге и попросить о помощи.

Об этом сообщила жительница города Ангелина.

«Она позвонила в 9.36 и попросила, чтобы я позвонила на любой телеканал, потому что она в автобусе в заложниках и автобус заминирован. Начала плакать, а затем телефон отключился, наш разговор был всего 33 секунды. Сейчас с ней связи нет», - передает ее слова сайт «Комсомольская правда».

Ранее сообщалось, что на Украине в городе Луцк вооруженный мужчина захватил пассажирский автобус примерно с 20 заложниками. На Театральной площади территория оцеплена, но началась стрельба. К месту происшествия прибыли спецназ и БТР. Предполагаемый террорист сообщил, что в городе есть еще один автобус с заложниками и заминированы несколько объектов. Сейчас полиция проверяет аккаунты мужчины в социальных сетях, где он размыто обозначил свои требования.

В настоящее время введена полицейская операция«Заложник», а СБУ ввела план «Бумеранг» для того, чтобы ситуация урегулировалась без жертв, сообщил Зеленский.