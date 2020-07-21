СМИ: Юрий Антонов экстренно госпитализирован

Композитора Юрия Антонова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник. На данный момент он находится в общей палате лечебницы.

По данным паблика «112», возможной причиной необходимости в госпитализации якобы стали проблемы с ногой. Как сообщает источник, Антонова экстренно прооперировали и сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

Напомним, Антонов родился в 1945 году в Ташкенте. Является известным советским и российским композитором и эстрадным певцом, а также музыкантом, поэтом и актером. Имеет звание народного артиста России.