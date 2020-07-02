В Ростове прохожий регулировал дорожное движение при помощи зонтика: видео

В центре Ростова местный житель при помощи зонтика регулировал дорожное движение до приезда ГИБДД. Видео с неравнодушным прохожим выложили в Сеть очевидцы.

На перекрестке проспекта Буденновского и улицы Красноармейской перестал работать светофор. Молодой человек решил помочь водителям и принялся регулировать движение зонтиком. Автомобилисты при этом четко выполняли его указания и сигналили в знак благодарности. Через некоторое время кто-то даже пожертвовал регулировщику светоотражающий жилет.

В ролике также запечатлен момент появления госавтоинспектора, который жмет добровольцу руку.