Украинский журналист рассказал о переговорах с захватившим людей в Луцке злоумышленником

Украинский журналист Юрий Бутусов рассказал о телефонном разговоре со злоумышленником, который захватил автобус с заложниками в Луцке. О переговорах сотрудник СМИ написал в своем Facebook.

Так, Бутусов заявил, что злоумышленник якобы сам позвонил ему и сообщил о том, что располагает оружием и взрывчаткой.

«Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно», - подчеркнул журналист.

Он добавил, что злоумышленник требует от сотрудников СМИ распространения его требований, которые опубликованы в Сети. Также мужчина призвал журналистов приехать к нему.

«Я ответил, что готов приехать, если он в обмен на меня отпустит женщин и детей в автобусе. Он сказал, что подозревает, будто я сотрудник полиции, и бросил трубку», - написал Бутусов.

Ранее стало известно, что на Театральной площади в центре Луцка на Украине мужчина захватил автобус с заложниками. Сообщается, что автобус обстрелян, в частности разбиты стекла. Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что держит ситуацию под контролем. О пострадавших пока информации нет.