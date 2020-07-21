Более 40 самолетов и вертолетов: в Петербурге стартовала тренировка авиации к военно-морскому параду

Морская авиация пролетит над Сенатской площадью сегодня во время репетиции Главного военно-морского парада, который пройдет 26 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

Более 40 самолетов и вертолетов вылетели с четырех аэродромов на тренировку, сообщает пресс-служба Западного военного округа. Экипажи отработают выполнение маршрута полета, соблюдение дистанции, скорости и высоты.

В репетиции участвуют самолеты Су-24М, Су-25, Су-30СМ, Су-33, МиГ-29К, Су-27, авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения А-50, самолет-топливозаправщик Ил-78, самолет-амфибия Бе-200, Ту-142МК, противолодочный самолет Ил-38, а также вертолёты Ми-8, Ка-27М, Ка-28, Ка-29, Ка-31.

Бе-200ЧС - самолет-амфибия, который предназначен для пожаротушения, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок, а также оказания другой экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий. Самолет поднялся в воздух в феврале текущего года.

В прошлом году глава ПАО «ИЛ» Юрий Грудинин заявлял, что в ходе запуска самолета в серийное производство в конструкцию машины были внесены серьезные изменения. В случае необходимости самолет может быть в кратчайшие сроки переоборудован в пожарный.