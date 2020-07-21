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Россиянам разъяснили, кто получит сразу три детские выплаты в июле и августе

Ирина Егорова
12:56 21.07.2020
Подать заявление на материальную помощь можно через сайт Госуслуг или ПФР.
Россиянам разъяснили, кто получит сразу три детские выплаты в июле и августе
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Сразу несколько денежных выплат в июле и августе смогут получить родители тех несовершеннолетних детей, которые ранее не успели подать заявление на соответствующую материальную поддержку от государства, введенную из-за пандемии.

Ранее глава государства распорядился выплачивать с апреля по май по пять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет и по 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет. С 1 июня на каждого ребенка до 16 лет один из родителей получает единовременное пособие - 10 тысяч рублей.

Таким образом, если родители по какой-то причине еще не оформляли выплаты на детей, то в июле или августе они смогут получить 20 тысяч рублей на ребенка от 3 до 16 лет (то есть две единовременные выплаты). А родители детей до 3 лет одним платежом смогут получить 15 тысяч рублей (ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей, которая положена за каждый месяц с апреля по июнь 2020 года), а затем — июльскую выплату в 10 тысяч, передает aif.ru

Порядок получения выплат власти упростили специально, чтобы родители не тратили время на сбор справок и другую бумажную бюрократию. Достаточно только заполнить заявление на сайте Госуслуг или ПФР до 1 октября 2020 года.

Все выплаты предоставляются гражданам РФ, проживающим в России. У ребенка тоже должно быть гражданство РФ.

Третья выплата полагается семьям с детьми от 3 до 7 лет с размером дохода ниже прожиточного минимума. Размер пособия на одного ребенка составит 50% от регионального прожиточного минимума. В среднем по стране это порядка 5500 рублей. 

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