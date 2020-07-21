Названы российские регионы с самым высоким качеством жизни

Названы главные особенности рейтинга регионов России, составленного в зависимости от качества жизни в них. В число факторов, влияющих на качество, вошли уровни потребления и сбережений россиян, доходов, расходов, элементов инфраструктуры и множество других.

В частности, первенство стандартно остается за Москвой и Санкт-Петербургом. Столица впереди по материальному уровню жизни и комфорта, но северная столица впереди по обеспеченности педагогами и жильем. Москва отстала в данном вопросе: 19,4 квадратных метра на человека в сравнении с 25,5 метрами Петербурга.

Второе и третье места могли бы достаться ХМАО и Тюменской области, но их суровый климат сделал свое дело: фактор климата играет одну из главных ролей в рейтинге, поэтому данные регионы остались позади Белгородской и Воронежской областей, а также Краснодарского края, и заняли лишь 7 и 8 места соответственно. Без учета климата Москва стала бы четвертой, а Петербург - первым.

Принято считать, что несменяемость власти приводит к ухудшениям, однако регион РФ с губернатором-«долгожителем» занял свое место после Москвы и Петербурга - это Белгородская область. Ею с 1993 года руководит Евгений Савченко, занявший пост еще при Борисе Ельцине. Область получила свое место за розничный оборот на душу населения, депозиты физлиц и обеспеченность жильем.

К слову, самым доступным оно оказалось в Магаданской области и на Камчатке. Доступное местное жилье - это производная от низкого спроса на него, так как регионы расположились внизу рейтинга качества жизни. Здесь распространен вахтовый труд, финансово позволяющий покупать жилье, но вахтовикам оно не нужно.

Вологодская область - лидер роста в рейтинге. Он считается с 2017 года: показатели обеспеченности жильем, медицинским и педагогическим персоналом, а также оценка социальной сферы стационарны, в то время как задолженности и депозиты населения и другие экономические факторы - наиболее волатильны. Вологодская область совершила скачок на десяток позиций: в 2017 года она находилась на 44 месте, в 2019 заняла уже 32 строчку.

В полном объеме рейтинг, составленный специалистами агентства РНК, можно увидеть на сайте РБК. В общей сложности, в нем сгруппированы 10 самых главных фактов.