Путин подписал указ о национальных целях развития до 2030 года

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором определены национальные цели развития России вплоть до 2030 года. При этом глава государства отдал поручение кабинету министров России, формируя бюджет и выделяя средства, отдавать приоритет тем целям, которые определены в документе.

Задачи по развитию России распределены на три блока: социальные, экономические и экологические.

В рамках социального блока президент поставил цели: повысить ожидаемую продолжительность жизни в РФ до 78 лет; вывести Россию в десятку ведущих стране по качеству образования; снизить уровень бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года; до 70% увеличить долю россиян, систематически занимающихся спортом.

Что касается задач в сфере экономики, то к ним относятся следующие: обеспечить рост ВВП выше среднемирового; реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров должен составить не менее 70% по сравнению с текущим годом; реальный рост инвестиций в основной капитал должен составить не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года; число предпринимателей должно возрасти до 25 миллионов человек.

В экологии приоритетными являются следующие цели: обеспечение сортировки 100% отходов и снижение в два раза объема вывозимого на полигоны мусора; ликвидировать объекты, вредящие экологии Волги, Байкала и Телецкого озера.