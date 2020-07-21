В Театре сатиры назвали причину ухода Федора Добронравова

Артист Федор Добронравов принял решение уйти из Театра сатиры из-за конфликта и недопонимания с руководством, заявила заведующая труппой театра Бронислава Чунихина. Дело в том, что руководству постоянно приходилось подстраиваться под актера, согласовывая с ним расписание выступлений. После того как у Добронравова обострились проблемы с сердцем, директор театра Мамед Агаев предложил ему отказаться от других проектов, за что предложил зарплату в миллион рублей, вспоминает Чунихина.

По ее словам, артист отказался вносить изменения в свой рабочий график. Тогда руководство предложило ему выплачивать зарплату только за дни, отработанные на сцене в театре.

«Понятно, что она (зарплата. - Прим. ред.) станет меньше. Федор обиделся. И решил уйти», - передает слова Чунихиной сайт «Комсомольская правда».

Напомним, что в июне Добронравов написал заявление об увольнении из Театра сатиры по собственному желанию. Напомним, что он отыграл там 16 лет, с 2003 года. По его словам, актер «просто устал» и ни с кем не ссорился.