Сибирские врачи нашли способ убивать коронавирус за 40 секунд

Ученым Новосибирского государственного университета удалось разработать уникальный метод, с помощью которого уничтожить вирусные патогены COVID-19 можно в течение одной минуты. Инфекцию коронавируса нейтрализуют путем воздействия фотодинамической терапии - на это требуется всего 40 секунд.

«Используя поток лазерной энергии малой мощности и ничтожно малые количества лекарственных фотосенсибилизаторов, нам удалось не только инактивировать фотодинамическим методом вирусную суспензию SARS-CoV-2, но и доказать, что зараженные вирусом SARS-CoV-2 культуры клеток излечиваются посредством ФДТ», - сообщили ученые НГУ.

Специалисты отмечают, что сейчас подобную терапию используют для лечения некоторых видов опухолей.