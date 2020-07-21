Спасение тонувших в реке детей под Томском попало на видео

Две девочки 10 и 12 лет чуть не утонули в реке Томь в районе села Коларово Томского района. Когда пострадавшие уже начали бить руками по воде, пытаясь удержаться на поверхности, их заметил оказавшийся рядом с водоемом местный житель Ядгар Мирпулатов. Мужчина находился у реки с женой и детьми, однако, увидев детей, мгновенно отреагировал на беду.

К счастью, одновременно с ним заметил свою дочь с берега и отец одной из тонувших девочек. Вдвоем они мгновенно бросились в реку, однако, когда подплыли к месту трагедии, одна из девочек уже почти скрылась под водой, а вторая изо всех сил размахивала руками.

Как сообщили в региональном отделении МЧС РФ, Ядгару Мирпулатову удалось доставить на безопасную глубину второго ребенка, а к спасению первой девочки в это время подключился еще один мужчина. Втроем они вытащили утопавшую на берег.

Отмечается, что медицинская помощь спасенным не понадобилась.