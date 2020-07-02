Пулеметы, автоматы, гранаты и тротил: ФСБ задержала подпольных оружейников в нескольких регионах РФ

ФСБ РФ пресекла противоправную деятельность 13 человек, проживающих в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Кемерово, а также в Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях. Задержанные лица причастны к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия, а также оружия, добываемого в местах боев времен Великой Отечественной войны.

В результате проведенных оперативных мероприятий было изъято 77 единиц огнестрельного оружия, как отечественного, так и иностранного производства: два пулемета, шесть автоматов, 11 пистолетов-пулеметов, 28 пистолетов и револьверов, 30 винтовок и карабинов, а также 23 ручные осколочные гранаты, 103 килограмма тротила, более 13,5 тысячи патронов различного калибра, 365 основных частей и комплектующих оружия.

Сотрудники спецслужбы остановили деятельность пяти подпольных мастерских, которые были оснащены специализированным оборудованием. В настоящий момент продолжаются мероприятия, направленные на выявление и пресечение незаконного изготовления и сбыта оружия.