Умер певец Бока

Исполнитель шансона Борис Давидян, более известный как Бока, скончался в Лос-Анджелесе. Ему было 71 год. Печальную новость сообщил журналист Ваге Казарян на своей странице в Facebook.

«Покойся с миром, Бока… Очень жаль...» - написал он.

По его словам, у артиста были проблемы с легкими, он скончался после продолжительной болезни.

Место и дата похорон пока неизвестны.

Бока родился в Баку в 1949 году. Первый альбом записал в Ереване в 1972 году. В советские годы его творчество было очень популярно среди любителей шансона. Он известен благодаря таким песням, как «Доля воровская», «Джана», «Али-Баба» и «Звенит звонок». Он эмигрировал в Лос-Анджелес в середине 1990-х вместе с семьей.